Palermo, il Covid arriva in casa di Angela da Mondello prima negazionista

Nella prima ondata del Covid era stata una delle prime negazioniste della pandemia con il suo famoso "non ce n'è coviddi" gridato nelle telecamere di Canale 5 in spiaggia a Mondello. Un tormentone che ha accompagnato per mesi gli italiani. Adesso anche in casa di Angela Chianello, detta Angela da Mondello, il virus è entrato. "Anche da noi è arrivato questo maledetto", ha scritto la donna sul profilo Instagram che conta 120 mila follower. Ad essere positivo è il padre, che è asintomatico e sta in casa.