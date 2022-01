Rifiuti speciali, Lupo (Pd): "In Sicilia un servizio a singhiozzo"

"Tra i diversi aspetti legati alla pandemia c'è quello che riguarda il servizio di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti speciali Covid, un servizio di competenza delle Asp che però non sempre viene effettuato con regolarità. Molti Comuni siciliani, infatti, segnalano di essere stati abbandonati dal governo regionale anche sotto questo punto di vista". Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo del Pd all'Ars.

"Siamo di fronte all'ennesima prova di mancata programmazione ed organizzazione nella gestione dell'emergenza Covid in Sicilia.

Chiederemo di affrontare il tema innanzitutto in commissione Sanità all'Ars - aggiunge Lupo - è inaccettabile che i sindaci debbano affrontare da soli le conseguenze di tanta disorganizzazione da parte del governo regionale".