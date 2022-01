Garozzo (IV) sul Quirinale: "Berluisconi? Sarà mollato dal Centro destra"

"Sono convinto che Berlusconi non riuscirà a diventare presidente della Repubblica. Non tanto perché mancano parlamentari “acquistabili”, non si è mai visto un gruppo misto così numeroso (dovuto all’incoscienza con cui votano gli italiani, mandando in Parlamento anche a mezzo del M5S gente senza arte né parte) ma perché sarà lo stesso centrodestra a mollarlo strada facendo". Lo ha detto Giancarlo Garozzo responsabile per la Legalità di Italia Viva in Sicilia.

"Resta però per me un mistero: cosa balena nella testa di alcuni italiani? Se il senatore Ciampollillo viene chiamato da Conte a "salvare il Governo" va tutto bene, se invece a farlo è Berlusconi è uno schifo. Mettetevi d’accordo con il cervello".