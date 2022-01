Covid, nel Ragusano i contagi tornano a salire: ci sono altri 2 morti

Tornano ad aumentare le persone positive al Covid nel Ragusano e si registrano altri due morti nelle ultime 24 ore. I contagi, in particolare, crescono nei comuni di Comiso, Ragusa e Chiaramonte Gulfi. Le ultime vittime del Covid sono una donna di Acate di 80 anni e un uomo vittoriese di 90 anni, entrambi vaccinati con due dosi. Sale, quindi, a 411 il numero delle persone decedute nel Ragusano dall’inizio della pandemia.

I contagi salgono a 8.124 (ieri erano 7.984): 8.028 si trovano in isolamento domiciliare, 79 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, 14 in Rsa Covid e 3 in Foresteria Covid. Ecco il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: Acate 232, Chiaramonte Gulfi 268, Comiso 861, Giarratana 33, Ispica 251, Modica 1.448, Monterosso Almo 18, Pozzallo 351, Ragusa 1.752, Santa Croce Camerina 222, Scicli 690, Vittoria 1.902.