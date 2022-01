Floridia, indovina i sei numeri al 10eLotto e vince cinquantamila euro

La fortuna a Floridia si è presentata a metà mattinata per un avventore che ha deciso di giocare una scheda del 10eLotto. E quando è avvenuta l'estrazione non ci credeva di avere vinto 50 mila euro, scommettendo su quei numeri fortunati solo 40 euro. Ha ringraziato il titolare della tabaccheria e se n'è andato facendo perdere le tracce. La vincita fortunata è stata registrata stamane alle 11,10 nella tabaccheria di viale Vittorio Veneto di Paolo Pappalardo. "Non conosco il vincitore - ha detto il titolare della rivendita - e spero che questi soldi gli possano fare comodo. Sà, in questa rivendita si fermano tante persone ed alcune non sono neppure di Floridia". I numeri fortunati sono stati 11, 23,26, 69, 85, 89 e 90 e fanno parte dell'estrazione numero 135 del 21 gennaio del 2022. La fortunata vincita è scattata per l'esattezza alle 11.11.

(Nella foto Alessia Faraci della Tabaccheria Pappalardo che mostra la fortunata schedina)