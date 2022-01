Commissari delle Camere di commercio della Sicilia, il PD di Siracusa: passo importante

"La firma del Ministro dello sviluppo economico dei decreti di nomina dei commissari per le Camere di commercio siciliane segna un passo importante nella ricostruzione del sistema camerale dell’Isola. Finalmente viene meno l’accorpamento della Camera di Siracusa con quella di Catania che aveva colpito l’autonomia e il protagonismo dei nostri ceti produttivi espropriandoli di funzioni e ruoli". Lo afferma una nota del PD siracusano. "Il plauso del Partito Democratico di Siracusa - continua la nota - va all’onorevole Raciti e agli altri parlamentari del territorio che hanno fatto fronte comune sostenendo l’emendamento dell’On Prestigiacomo, a dimostrazione che quando la politica si muove nell’interesse comune e non delle singole parti è possibile raggiungere risultati importanti. Il nuovo sistema camerale che accorpa le cinque Camere di commercio di Siracusa, Ragusa, Trapani, Agrigento e Caltanissetta è solo un primo passo verso una definitiva soluzione che veda insieme Siracusa e Ragusa. In questa fase bisogna costruire un organismo plurale rispettoso delle specificità e dell’autonomia delle cinque provincie. La nomina di Massimo Conigliaro come commissario della nuova Camera è garanzia della linearità di questo percorso. Ma sin da oggi bisogna lavorare alla revisione della Legge Madia che ridefinisca il numero complessivo degli istituti camerali della Sicilia".