Incidente, un morto e un ferito a Palma di Montechiaro

Un morto e un ferito grave, trasferito in "codice rosso". E' questo il bilancio di un drammatico incidente stradale verificatosi, a metà mattinata, in corso Giovanni Battista Odierna a Palma di Montechiaro. A sbattere contro un muro, per cause che non sono ancora chiare, è stata una Lancia Y con a bordo una coppia di anziani. Alla guida, c'era il marito: Giuseppe Mancuso, 74 anni, originario di Caltanissetta ma residente a Palma di Montechiaro. Accanto a lui, la moglie di 67 anni. I coniugi sono rimasti incastrati fra le lamiere contorte dell'abitacolo e sul posto, scattato l'allarme, sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Licata, i vigili urbani e gli agenti del commissariato di Palma di Montechiaro.

Le condizioni di marito e moglie sono apparse subito gravi, tant'è che è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso del 118. Il velivolo, giunto da Caltanissetta, ha subito caricato il pensionato 74enne, le cui condizioni sono apparse gravissime. La moglie è stata invece soccorsa dall'ambulanza. Giuseppe Mancuso è deceduto poco prima di arrivare all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta.

La dinamica dell'incidente è affidata alla polizia municipale.