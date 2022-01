Rapinò Centro scommesse in corso Nunzio Costa: arrestato a Pachino

Agenti del Commissariato di Pachino hanno arrestato un uomo di 42 anni, residente a Pachino, per il reato di rapina.

L’arrestato, già conosciuto alle forze di polizia è sottoposto alla misura della libertà vigilata con obbligo di non allontanarsi dal Comune di Pachino senza autorizzazione del magistrato e l’obbligo di non uscire dalla propria abitazione dalle ore 21:00 alle ore 07:00 del mattino.

Tali misure limitative della libertà personale non hanno impedito al quarantaduenne di armarsi di coltello e di perpetrare una rapina a volto coperto ai danni di un centro scommesse sito in via Nunzio Costa.

Il rapinatore si impossessava di 500 euro e fuggiva. Braccato dalla Polizia, veniva bloccato e condotto in carcere. Durante le fasi dell’inseguimento il malvivente aveva cercato di liberarsi del contante poi recuperato dai poliziotti.