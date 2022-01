Vittoria, progetti e fondi UE: riattivato dal Comune lo "Sportello Europa"

Il Comune di Vittoria ha riattivato lo sportello Europa, ufficio dedicato ai programmi e ai fondi dell’Unione Europea riguardanti il territorio e le imprese. La struttura sarà coordinata dalla direzione Politiche finanziarie ed economiche- Servizio Sviluppo Economico e attuerà e monitorerà i progetti e gli interventi messi in atto dal Comune di Vittoria, a valere sul Piano Operativo dei Fondi Europei Sviluppo Rurale (FESR Sicilia 2014 – 2020 "Agenda Urbana"), sulle misure di finanziamento della Programmazione Europea, Ministeriale, Regionale, nonché sui finanziamenti del Piano Nazionale Ripresa e Risilienza. Lo sportello fornirà le informazioni su tutti i bandi di interesse economico e giuridico per le imprese presenti sul territorio. L’ufficio si potrà avvalere della consulenza di professionisti esterni per l’eventuale redazione di progetti da presentare in Europa. I servizi forniti riguarderanno: il monitoraggio, l’analisi e lo studio delle fonti di finanziamento sovra comunali, coordinando le iniziative di accesso ai fondi, interne all’Ente e sostenendo attività di informazione e divulgazione sui fondi europei di interesse diretto per la collettività (cittadini, scuole, imprese, associazioni, enti). L’Ufficio Europa inoltre, pubblicizzerà tutti i bandi e le iniziative che potranno interessare il territorio. Verranno inoltre pubblicate informazioni su Infodays, seminari, workshop, webinar, opportunità di formazione, iniziative della Commissione Europea e bandi su finanziamenti messi a disposizione da altri fondi regionali, nazionali, Enti o Istituzioni pubbliche e private. Lo scopo dello Sportello è quello di eliminare il più possibile gli ostacoli dovuti alla complessità delle normative e delle procedure per cittadini ed imprese che intendono muoversi all'interno dei confini dell'Unione Europea, di ricerca informazioni più agevolmente in maniera completa ed affidabile.

“Riteniamo importante l’attivazione di questo sportello come strumento di supporto per il nostro territorio, tant’è vero che abbiamo lavorato alacremente sin dal nostro insediamento per dare piena funzionalità alle richieste provenienti dal territorio. La riapertura dello sportello è stata una delle precise volontà dettate dal Sindaco Francesco Aiello che abbiamo voluto concretizzare nell’arco di pochi mesi. La nostra Amministrazione è al servizio della collettività e lo dimostra in maniera fattiva”- ha dichiarato l’assessore allo sviluppo economico, Anastasia Licitra.