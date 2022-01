Segreteria di Fava danneggiata, la solidarietà del mondo politico

“L'irruzione nella segreteria politica del presidente della Commissione antimafia regionale Claudio Fava è un fatto inquietante. Auspico che, al più presto, gli inquirenti facciano chiarezza su questo vile atto che va condannato con fermezza”. Lo dichiara il commissario regionale della DC Nuova, Salvatore Cuffaro. “Esprimo piena solidarietà da parte mia e di tutta la DC Nuova”.

"Apprendo dell’irruzione, con danneggiamenti, nella segreteria politica del presidente della Commissione antimafia regionale Claudio Fava. Auspico che, al piu’ presto, gli inquirenti chiariscano la natura dell’episodio, da condannare fermamente e ancor piu’ preoccupante perche’ perpetrato ai danni di una delle piu’ delicate cariche istituzionali dell’Isola”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

L'irruzione si è verificata la notte scorsa, a Catania. Sono state danneggiate due stampanti e lasciate delle deiezioni nell’ingresso della casa, dove lavorano in coworking due avvocati. Dall’ufficio di Fava non è stato rubato alcunché. L’accaduto è stato denunciato alla polizia e sul posto è intervenuto personale della Digos. Il caso sarà portato all’attenzione del Comitato provinciale per la sicurezza pubblica di Catania per valutare le iniziative a maggiore tutela di Fava.

“Esprimo la mia completa solidarietà al Presidente della Commissione Antimafia Regionale Claudio Fava per il vile attacco avvenuto presso la sua segreteria politica a Catania, dove si sono constatati ingenti danni. Questo vile “attacco” non è solo nei confronti di una persona che da anni porta avanti le proprie idee con determinazione e coraggio, ma è soprattutto un gesto grave bei confronti di una delle cariche istituzionali più delicate della nostra Isola” così il Sottosegretario al MIMS, Giancarlo Cancelleri appena saputo dell’accaduto.

“Al collega Claudio Fava, deputato regionale e presidente della commissione Antimafia, esprimiamo viva solidarietà in seguito al danneggiamento subito la scorsa notte nella sua segreteria politica di Catania. Auspichiamo che in tempi rapidi si possano appurare le ragioni del vile gesto, così da adottare ogni provvedimento per garantire all’onorevole Fava di continuare ad operare in condizioni di assoluta serenità”. Lo dichiarano i deputati regionali del Movimento 5 Stelle.

“Esprimo la mia vicinanza personale e quella dell'Assemblea regionale siciliana al presidente della commissione regionale Antimafia, Claudio Fava, per i danneggiamenti subiti nella sede della segreteria politica di Catania. Auspico che le forze dell'ordine facciano al più presto luce sull'esecrabile episodio”. Così il presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè, ha commentato il raid alla segreteria politica di Catania di Claudio Fava.