Covid, nel Ragusano aumentano i contagi: sono oltre 9.000

Nessun nuovo decesso per Covid nel Ragusano ma i contagi aumentano e raggiungono 9.075 contro gli 8.981 del giorno precedente. Incrementi sensibili a Modica, Vittoria e Scicli. Nel report Asp del 28 gennaio i positivi sono 9.075: 8.960 in isolamento domiciliare, 95 sono ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, 16 in Rsa Covid e 4 in Foresteria. Questo il dettaglio nei comuni iblei: Acate 263, Chiaramonte Gulfi 229,

Comiso 1.079, Giarratana 59, Ispica 364, Modica 1.606, Monterosso Almo 22, Pozzallo 462, Ragusa 1.955, Santa Croce Camerina 322, Scicli 600 (+32), Vittoria 1.999.