Siracusa, ai domiciliari con 350 dosi di droga: rimane agli arresti in casa

Gli agenti delle Volanti della Questura di Siracusa si erano recati a casa di un arrestato domiciliare di 34 anni per un rituale controllo ma, una volta entrati, notavano che l’uomo mal celava un certo nervosismo e che in casa vi era un forte odore di sostanze stupefacenti.

L’intuito dei Poliziotti veniva premiato perché, dopo un’accurata perquisizione domiciliare, a casa dell’arrestato venivano rinvenute e sequestrate 30 dosi di cocaina, 115 dosi di crack e 214 dosi di hashish.

L’uomo è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di droga e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, posto ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.