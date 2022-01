Incendio a Palermo al ristorante 'Moltivolti' nel quartiere di Ballarò

Un incendio la scorsa notte ha danneggiato il ristorante Moltivolti, ristorante, ma anche associazione di volontariato e spazio per il co-working.

Un vero e proprio riferimento delle attività non profit in via Giuseppe Mario Puglia, nel quartiere multietnico di Ballarò.

A riferire del rogo è la stessa associazione sulla propria pagina Facebook.

"Questa è la notizia che non avremmo mai voluto darvi. Un incendio scoppiato per cause ancora da accertare ha gravemente danneggiato il nostro caro Moltivolti. Come potete immaginare siamo sotto shock nel vedere il frutto di anni di lavoro andare letteralmente in fumo, e nonostante l'abbraccio immediato della nostra rete il dolore è immenso. Ci prenderemo qualche ora per fare la conta dei danni e ricostruire l'accaduto per attivare tutte le misure del caso". Sono intervenuti i vigili del fuoco.

Secondo una prima ricostruzione a provocare il rogo il malfunzionamento di un condizionatore. Indagini della polizia.