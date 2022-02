Modica, arrivano dalla Regione 700.000 euro per rifare la strada San Filippo Aguglie

Quasi 700 mila euro per il rifacimento della Via S.Filippo Aguglie grazie ad un finanziamento che arriva dall’Assessorato Regionale all’Agricoltura. I lavori partiranno entro il mese di febbraio e miglioreranno radicalmente il volto di questa trafficatissima arteria che congiunge Contrada Beneventano con la Modica – Sampieri. Le opere che vi saranno realizzate sono: ristrutturazione sede stradale comprese le banchine della grandezza di 75cm; Ristrutturazione muri a secco perimetrali dissestati; realizzazione di piazzole di sosta ogni 500 metri; realizzazione sistemi di attraversamento per benessere animale; segnaletica verticale; efficienza ambientale, piantumazione di alberi lungo il tracciato. “Una grande opera di rifacimento – commenta il sindaco di Modica, Ignazio Abbate – che restituirà agli antichi splendori una strada fortemente compromessa nella sua percorribilità e di conseguenza sicurezza. Ogni giorno tantissimi mezzi, anche pesanti, attraversano questa strada anche per la presenza di numerose aziende agricole presenti. Da tempo ricevo le legittime lamentele di residenti e utenti per lo stato del manto, fortemente compromesso. Grazie a questo finanziamento potremo rendere percorribile la strada anche ai pedoni oltre che molto più sicura per camion e auto”.