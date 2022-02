Legambiente i Pantani Gelsari e Lentini diventino riserva naturale

Nell'ambito della campagna PrezioseXNatura, flash mob questa mattina di Legambiente Sicilia per chiedere che i Pantani Gelsari e Lentini diventino una riserva naturale.

"Insieme ai volontari dei circoli di Catania, Melilli, Augusta, Enna, questa mattina - dice Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia - abbiamo esposto il nostro striscione per richiamare l'attenzione sui pantani Gelsasi e Lentini e chiediamo che l'area diventi riserva naturale".

"I pantani - aggiunge - sono scrigni di biodiversità, forse tra i più importanti e preziosi. Non sono luoghi dove costruire case, strade e aree industriali. Si tratta di zone umide dove è assolutamente normale che, a seguito di piogge abbondanti, si verifichino allagamenti. Dobbiamo difendere questa naturalità dei pantani che non possono e non devono essere svuotati con inutili e dannosissime idrovore. Le zone umide contribuiscono a fermare i cambiamenti climatici assorbendo anidride carbonica e mantengono riserve idriche contrastando la desertificazione.

Abbiamo il dovere di proteggere l'ambiente che li caratterizza, rispettare ogni forma di vita che li popola".