Metronotte aggredito da extracomunitario al Pronto soccorso di Siracusa

Momenti di tensione ieri sera al pronto soccorso di Siracusa quando un extracomunitario, in evidente stato di ebrezza è andato in escandescenza, creando più di un disagio ai pazienti che era in attesa di essere visitati. Il personale dell'ospedale ha subito fatto intervenire la guardia giurata di turno all'Umberto I° ed è nata una colluttazione. Tra uno spintone e l'altro al metronotte sono saltati gli occhiali nel tentativo di portare alla ragione l'ubriaco. Nel frattempo sono intervenuti gli agenti delle volanti che hanno bloccato l'extracomunitario. L'uomo è tornato in sè dopo essere stato sedato.