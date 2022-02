Rifondazione Comunista: bisogna fermare i 130 licenziamenti dei dipendenti Pfizer

"La decisione della Pfizer di licenziare 130 lavoratori dello stabilimento di Catania va contrastata con assoluta fermezza. Non solo non vengono reinvestiti in loco una parte degli enormi utili ricavati dalla vendita dei vaccini anti Covid, ma addirittura si procede nel programma di nuovi interventi a danno dei diritti dei lavoratori dipendenti. Il governo Draghi e la giunta regionale hanno il dovere di intervenire immediatamente per trovare una soluzione che veda il potenziamento delle attività produttive dello stabilimento catanese. Invitiamo il sindacato a organizzare senza remore una mobilitazione non rituale, che, seguendo l’esempio delle lotte del collettivo dei lavoratori Gkn, porti a risultati efficaci e non contingenti". Lo afferma in una nota il segretario di Rifondazione Comunista Sicilia, Mimmo Cosentino.