Musumeci all'Ars: "Avanti fino alla fine della legislatura"

"Il voto anomalo espresso in quest'aula è stato frutto di una autonoma iniziativa o esprime un disagio verso un governo che non appare più rappresentativo della maggioranza? O esprime un segnale di insofferenza verso chi presiede questo governo e quindi se ci sono le condizioni per continuare? E' da qui che è partita la verifica di governo con i partiti, offrendo loro la possibilità anche di azzerare la giunta, di modificarla o anche di tirarsi fuori.

Da parte mia non un segno di sfiducia verso gli assessori, il mio è stato un gesto di rispetto verso le forze politiche del centrodestra.

muwumeci allLa verifica dopo avere parlato con i vertici della coalizione ha portato un risultato: nessuno ha chiesto la sostituzione della propria rappresentanza in giunta e tutti hanno detto di volere lavorare fino all'ultimo giorno della legislatura. Ne ho preso atto con piacere: quel voto dunque non è stato frutto di scelte politiche dei partiti". Così il governatore Nello Musumeci, parlando all'Ars dove è in corso il dibattito, richiesto dalle opposizioni, dopo che il presidente aveva ipotizzato l'azzeramento della giunta alla luce del voto per i grandi elettori del Capo dello Stato. Musumeci ha aggiunto: "Sarebbe da ipocrita negare che in questa legislatura non ci siano state fibrillazioni tra l'Assemblea e il governo, degenerate a volte in pregiudizio ideologico da parte delle opposizioni e non solo, e in qualche caso un pregiudizio personale". Il governatore ha sostenuto che questo conflitto istituzionale ha radici antiche, a partire dal 2001 con l'elezione diretta del presidente della Regione siciliana.