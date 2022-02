Distretto lattiero caseario, audizione all'Ars sulla crisi del settore

Audizione, in video conferenza, del Distretto Produttivo Siciliano Lattiero Caseario da parte della commissione attività produttive dell'assemblea regionale siciliana presieduta dall'onorevole Orazio Ragusa, presente il dirigente generale del dipartimento agricoltura,.Dario Cartabellotta. Nel corso dell'incontro, da parte del Presidente Enzo Cavallo e del Vice Presidente Sebastiano Tosto, è stato fatto il punto sulle difficoltà patite dagli imprenditori, con particolare riferimento agli allevatori, per il continuo ed inarrestabile aumento dei costi di produzione (mangimi, energia elettrica, gasolio agricolo, materie prime, farmaci, ricambi, ecc) e per la inadeguatezza del prezzo del latte alla stalla che, pur in presenza di un aumento intorno al 10%, non riesce a compensare i crescenti costi di produzione. Da tenere conto che per la produzione di un litro di latte vaccino, in atto, vengono sostenuti costi pari a 48/50 centesimi ed il prezzo è di 42 centesimi; mentre per produrre di un litro di latte ovino si spende da 98 centesimi a un euro, il prezzo alla stalla, è in atto di 90 centesimi. E' per questo che i rappresentanti del Diprosilac hanno sollecitato interventi straordinari per venire incontro alle esigenze degli allevatori e l'intervento della politica e delle organizzazioni per la concretizzazione di iniziative tese a privilegiare e a valorizzare i prodotti ottenuti dal latte munto in Sicilia attraverso il monitoraggio, introdotto con il decreto legge 27/79 convertito nella legge 44/19, la tracciabilità e la corretta e chiara etichettatura dei latticini e dei formaggi siciliani e la effettuazione di controlli per contrastare ogni tipo di contraffazione o di non corretta od ingannevole etichettatura. Sollecitata l'applicazione del principio che il prezzo praticato ai produttori non deve essere inferiore ai costi sostenuti per l'ottenimento del prodotto ceduto. E, quindi, la indicizzazione del prezzo alla stalla così come avviene per il prezzo al consumo. E' stata altresì sollecitata, ancora una volta, la introduzione della misura 14 del psr riguardante il benessere animale, che, è stato assicurato, dovrebbe essere introdotta nel prossimo mese di maggio.