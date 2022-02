Giustizia precaria a Ragusa, crolli dal solaio del Palazzo Ina: locali chiusi e udienze rinviate

A febbraio 2018 allagamento e caduta di calcinacci; a novembre del 2019 il presidente del Tribunale, Biagio Insacco, dispone la chiusura delle aule di udienza a Palazzo ex Ina, edificio per il cui utilizzo il Comune di Ragusa paga il canone di affitto, a causa del crollo di pannelli di copertura del soffitto.

Ma non basta. L’11 febbraio 2022 il Comune di Ragusa segnala al presidente facente funzioni del Tribunale, Vincenzo Panebianco, che al secondo piano del Palazzo Ina – sezione lavoro e previdenza – si sono verificati distacchi di pignatte dal solaio per deterioramento. Come conseguenza inevitabile, la settimana prossima saranno chiusi i locali del secondo piano - ala Nord, lato Corso Italia – dell’immobile. Il presidente Panebianco ha disposto la sospensione di tutta l’attività da martedì 15 a sabato 19 febbraio invitando i magistrati che avevano fissato udienze in questo periodo a rinviarle.

Altri disagi, quindi, per gli operatori del già precario sistema giustizia a Ragusa e, ovviamente, ritardi nella discussione di pratiche legate al mondo del lavoro e della previdenza.

L’ennesimo episodio legato alle criticità strutturali degli immobili al servizio del Tribunale di Ragusa (molti con costosi canoni di affitto a beneficio dei privati) è un richiamo prepotente alla mancata utilizzazione del Palazzo di giustizia di Modica che potrebbe risolvere molti problemi e far risparmiare tanti soldi pubblici. Ma da questo orecchio non ci sentono, ormai da diversi anni, nè i presidenti che si sono alternati al vertice del Tribunale ibleo; nè i rappresentanti politici del territorio; nè le organizzazioni sindacali che dovrebbero tutelare la sicurezza dei dipendenti nei luoghi di lavoro; nè molti avvocati che, su questo argomento, preferiscono tenere un profilo abbastanza basso. E quando il Comitato pro Tribunale di Modica parla della opportunità – e della necessità – di utilizzare i moderni locali del Palagiustizia di Modica, arriva la solita replica: è campanilismo! Peccato che da chi si occupa di giustizia e di ricerca della verità sarebbe lecito aspettarsi qualcosa di meno banale! Ma, forse, sarebbe chiedere troppo.

Concetto Iozzia