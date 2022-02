La polizia ha denunciato a Siracusa un giovane di 21 anni perchè trovato in possesso di formici disassemblabili. Il ragazzo è stato fermato per un controllo in via Santi Amato e durante una perquisizione degli agenti sono saltate fuori le forbici con lame affilate e seghettate di quasi 15 centimetri. Il giovane, è stato denunciato in stato di libertà.