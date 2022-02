Randagismo, mille euro di multe a San Cataldo e Mazzarino

Mille euro complessivi di multe sono stati elevati dalle guardie zoofile del Wwf in provincia di Caltanissetta. I controlli in materia di anagrafe canina sono stati effettuati a Mazzarino e San Cataldo. L'attività delle Guardie WWF era mirata a contrastare il randagismo e la presenza di cani vaganti sul territorio. Sul territorio decine di cani sono stati trovati senza microchip. Le sanzioni comminate dalle Guardie WWF ammontano complessivamente ad euro 1.073,32 e sono state già notificate ai Sindaci dei Comuni ove si sono accertate le violazioni ed al Servizio veterinario regionale, per gli adempimenti di conseguenza.