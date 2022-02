Infrastrutture in Sicilia, il Pd: Musumeci confonde strade con le Ferrovie

"Nel rispondere alla mia ennesima sollecitazione sulla urgenza che il governo regionale presti attenzione al completamento dell'anello autostradale Gela-Castelvetrano e avvii un confronto proficuo con il governo nazionale, l'Assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, ha diffuso agli organi di stampa una nota con la quale risponde al mio intervento individuando sul tratto in questione un'attività relativa ad una presunta tratta ferroviaria". Così il deputato regionale del Pd, Michele Catanzaro (nella foto), che aggiunge: "Di solito attento e particolarmente impegnato sul tema delle infrastrutture siciliane, l'Assessore Falcone in questo caso si è evidentemente confuso. L'area sud occidentale della Sicilia non ha più una rete ferroviaria dalla metà degli anni '80 e non si è mai parlato di farne una nuova, non ha un'autostrada ed ha urgente bisogno di rinnovare la rete viaria esistente per venir fuori da una evidente marginalità geografica, economica e sociale". "Spero che l'Assessore Marco Falcone conosca bene le esigenze del territorio a cavallo tra le province di Agrigento e Trapani e che non sia stato "contagiato" dalla confusione del Presidente Nello Musumeci, la cui colpevole disattenzione nei confronti di quest'area della Sicilia è nota a tutti".