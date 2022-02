Consiglio comunale aperto a Palazzolo per l'ospedale di Comunità

Un Consiglio Comunale aperto è stato convocato dal Presidente Francesco Tinè per domenica alle ore 18:00 presso l’aula consiliare del Municipio di Palazzolo per una discussione pubblica sulla possibilità di realizzare a nel centro ibleo un ospedale di comunità legato ai fondi del PNRR.

La “Missione 6” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha stanziato per la Regione Siciliana circa 800 milioni di euro per il settore della sanità, destinati principalmente alla realizzazione di strutture sanitarie con diverse specifiche caratteristiche. Nell’ambito dell’assegnazione territoriale delle strutture l’area della zona montana è risultata, in prima battuta, penalizzata dalla mancanza di un’adeguata struttura sanitaria per rispondere alle esigenze dei cittadini di questa zona provinciale comunque penalizzata dalla posizione interna e distante dai diversi principali centri sanitari provinciali.

Visto il dibattito e la posizione unanime dei Comuni dell’Unione “Valle degli Iblei” espressa questa settimana dai Sindaci per realizzare a Palazzolo la suddetta struttura e per potenziare le strutture già esistenti il dibattito servirà per portare al Governo Regionale le istanze del territorio e le richieste provenienti dai cittadini. La convocazione è stata richiesta dai consiglieri del gruppo di minoranza in prima battuta con una mozione presentata al Presidente Tinè che impegna l’Amministrazione guidata dal Sindaco Salvatore Gallo già al lavoro su questo tema da giorni e in un secondo momento, con una richiesta di convocazione, alla quale è stato dato immediatamente seguito, nonostante il regolamento imponga termini massimi ben superiore ai due giorni per la convocazione. Tuttavia, l'importanza del tema, particolarmente caro all’Amministrazione Comunale, ha suggerito di accogliere l'invito del gruppo di minoranza.