Il ponte di via Occhipinti a Modica è pericoloso, M5S lancia l'allarme

La messa in sicurezza del “Ponte di via Occhipinti – vico Gennaro”, a Modica, è una priorità: l’infrastruttura che è quotidianamente trafficata da veicoli e pedoni, svolgendo anche la funzione di parcheggio permanente per decine di automobili, versa in una situazione di forte precarietà e degrado, più volte denunciata dai cittadini residenti e non, nonché da rappresentati delle istituzioni.

Il Movimento 5 Stelle di Modica, tramite il consigliere comunale, Marcello Medica, ha presentato una mozione volta ad impegnare il Sindaco e la Giunta a porre in essere nel più breve tempo possibile ogni attività utile al fine di mettere in sicurezza il “Ponte di via Occhipinti – vico Gennaro”, ad oggi in uno stato di forte precarietà e degrado, preservando in tal modo l’incolumità di tutti coloro che quotidianamente per qualsiasi ragione ne usufruiscono. Tra l’altro, viene evidenziato nell’atto consiliare, la messa in sicurezza del ponte è prevista nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 del Comune di Modica, già approvato dal Consiglio Comunale. Inoltre, proprio per l’annualità 2022, con decreto del Ministero dell’Interno, sono state definite le modalità di presentazione delle domande per la richiesta di contributi, da parte dei Comuni, per realizzare interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, e il Comune di Modica rientra nella fascia del limite massimo richiedibile di 5.000.000 di euro poiché con popolazione superiore a 25.000 abitanti.