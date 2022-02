Covid, sospesa attività didattica in presenza a Gerace

L'Amministrazione comunale di Gerace, in provincia di Reggio Calabria, ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza dal 21 al 26 febbraio in tutte le scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado.

"L'ordinanza, a firma del vicesindaco Rudi Lizzi - riferisce un comunicato - si è resa indispensabile a seguito di una nota del dirigente scolastico con cui si chiede al Comune di adottare opportuni provvedimenti al fine di evitare la diffusione ulteriore dei contagi da Covid 19.

Nonostante la chiusura temporanea degli istituti scolastici della scorsa settimana, la situazione della pandemia, infatti, non risulta, al momento, in fase decrescente. Di conseguenza l'Amministrazione comunale ha immediatamente provveduto ad adottare misure di contenimento del contagio, che potrebbe mettere in pericolo la salute degli studenti, dei docenti e di tutto il personale, nonché degli operatori che a qualsiasi titolo frequentano gli ambienti scolastici".