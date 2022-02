Caro gasolio, a mezzanotte si fermano gli autotrasportatori in Sicilia

Da mezzanotte inizia il fermo del trasporto merci in Sicilia. A indire la protesta sono gli “Autotrasportatori siciliani autonomi” che provvederanno a realizzare dei punti di sensibilizzazione presso gli snodi stradali dell’Isola. Le motivazioni che ha condotto i lavoratori del settore sono «i continui e indiscriminati aumenti» che si stanno registrando negli ultimi tempi.

Ma il fermo non è sostenuto da tutte le sigle. L’unione nazionale imprese di trasporto (CNA FITA) ha dichiarato: «L’annunciato blocco dell’autotrasporto proclamato per domenica sera da alcune sigle, è la solita e piccola fuga in avanti. Non è spegnendo i motori dei camion e bloccando l’economia siciliana che si contrasta la crisi che sta travolgendo il comparto dell’autotrasporto. Non è qui, nella nostra Isola, che si decidono i sostegni e gli aiuti per fronteggiare l’aumento esponenziale del carburante e dei costi di gestione delle attività (italiane e europee) del settore. Il blocco fatto in questo modo serve solo a soddisfare il protagonismo fine a se stesso dei soliti». Dopo l’incontro in ministero il 17 febbraio per chiedere maggiori contributi contro il caro gasolio e per i biglietti delle navi, altre sigle sindacali hanno convocato un vertice per lunedì 21 febbraio per comprendere se convocare lo sciopero, rispettando i quindici giorni di preavviso.