Sei sindaci e agricoltori del Ragusano: "No al blocco dei trasporti"

I sindaci di Comiso, Acate, Vittoria, Santa Croce Camerina e Ragusa al fianco dei produttori del settore ortofrutticolo e florovivaistico contro la protesta/serrata di alcune organizzazioni di autotrasportatori.

"Non vogliamo esaminare le richieste degli autotrasportatori - scrivono in un documento congiunto Maria Rita Schembari, Giovanni Di Natale, Francesco Aiello, Giovanni Barone e Peppe Cassì - vessati dagli insostenibili aumenti dei costi dei carburanti, ma poniamo l'accento sul gravissimo rischio di crollo dell'economia agricola, trainante nella nostra regione ed in tutto il meridione".

I sindaci hanno avviato la proposta di assemblee permanenti che diventino luoghi ideali per ascoltare le proposte dei produttori e degli autotrasportatori. Hanno chiesto ed ottenuto un incontro con il Prefetto di Ragusa "per portare alla ribalta nazionale e veicolare per suo tramite, nelle sedi opportune del governo centrale e regionale, le serie e fondate preoccupazioni di un territorio che vive di agricoltura, di centinaia di aziende e di famiglie che stanno vedendo votati alla rovina mesi di lavoro e che rischiano il disastro".

In serata, un'assemblea di produttori e di autotrasportatori si è svolta a Vittoria, nella Sala consiliare Carfì. Vi hanno preso parte anche alcuni consiglieri comunali di vari schieramenti. Il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello si è fatto portavoce della protesta chiedendo di sbloccare lo sciopero e di risolvere la crisi che rischia di danneggiare senza prospettive l'intero comparto primario