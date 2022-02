Autotrasporto, la Coldiretti: blocco Tir in Sicilia è una catastrofe

"Limoni pronti per la Germania, arance per la Svizzera, ortaggi per i mercati del Nord.

Svariate migliaia di euro rischiano di andare in fumo se non si sblocca la vertenza dei tir che sta impendendo agli agricoltori di far partire il raccolto già ordinato".

Lo afferma in una nota Coldiretti Sicilia che parla di "vera e propria tragedia", perché, spiega, "i prodotti sono già raccolti, confezionati e il mancato arrivo provocherà penalizzazioni ulteriori".

"Si trovi una situazione subito - aggiunge Coldiretti Sicilia - perché i prodotti marciscono. Non ci sono alternative al trasporto gommato, su cui viaggia la quasi totalità delle merci dell'Isola. Da Palermo a Catania fino a Siracusa e Ragusa tutta la merce è bloccata nei magazzini e altra dev'essere subito raccolta. Si sta configurando l'ennesima calamità per questa Regione - conclude Coldiretti - e per questo chiediamo che le istituzioni si attivino immediatamente affinché la situazione si sblocchi".