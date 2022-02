Ragusa, muore dopo le dimissioni dall'ospedale Giovanni Paolo II: indagini

La Procura di Ragusa ha aperto un fascicolo di indagini sulla morte di un 70enne modicano deceduto dopo essere stato dimesso dall'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa dove era stato ricoverato per Covid nel reparto di Malattie infettive. La salma è stata sequestrata dai carabinieri così come la cartella clinica. Sono stati i familiari della vittima a presentare l'esposto che ha fatto scattare le indagini. La salma si trova all'obitorio dell'ospedale "Maggiore" di Modica in attesa delle decisioni degli organi inquirenti che dovrebbero disporre l'autopsia.