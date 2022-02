Tim, la Cgil Sicilia: lo spezzatino può avere risvolti pesanti

"La possibile perdita di posti di lavoro in Sicilia è un fatto grave ma lo 'spezzatino' di Tim può avere anche altri risvolti pesanti, rischia infatti di fare venire meno la funzione strategica dell'azienda . Tanto più importante in una Regione come la Sicilia con un'economia terziarizzata". Lo dicono il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino, assieme alla componente di segreteria Angela Biondi e al segretario generale della Slc Gianluca Patanè. "C'è bisogno di una Tim forte - sottolineano in una nota i tre esponenti sindacali - per rilanciare il sistema delle telecomunicazioni dando loro funzione e ruolo nell'ambito delle politiche del Mediterraneo. Per questo non accettiamo ipotesi di scorporo e di spezzettamento dell'azienda".