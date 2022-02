Sequestrati 800 milioni di euro a 3 imprenditori a Lamezia Terme

La Guardia di Finanza, coordinata dalla Dda di Catanzaro ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro di beni per un valore di oltre 800 milioni a 3 fratelli, gli imprenditori di Lamezia Terme Francesco, Pasqualino e Marcello Perri, titolari di una vasta serie di attività imprenditoriali e commerciali nel settore della grande distribuzione nel comprensorio di Lamezia Terme e in altre zone.

Il sequestro riguarda il centro commerciale "Due Mari", a Maida, il più grande della Calabria, 19 ipermercati, concessionarie di auto e moto, le partecipazioni in 34 società comprese la squadra di calcio 'Vigor Lamezia' e quella di volley 'Pallavolo Lamezia', fabbricati e ville, una quarantina di veicoli tra i quali una Ferrari, rapporti bancari intestati ai tre e ai familiari.