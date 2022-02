Elezioni a Scicli, Fratelli d'Italia: siamo l'unica proposta di centrodestra

“L’apporto di ‘Cambiare Scicli’ al candidato Giovanni Venticinque e alla coalizione di destra rappresenta certamente un valore aggiunto al nostro progetto politico”. A sostenerlo è Darlyn Fidone (nella foto), coordinatrice di Fratelli D’Italia Scicli, che commenta le dichiarazioni del presidente del comitato cittadino ‘Cambiare Scicli’, che di recente ha ufficializzato il sostegno a Giovanni Venticinque. “Condivido in pieno quanto detto da Implatini - continua Fidone - soprattutto quando sostiene che la nostra è l’unica proposta di centro-destra. Il progetto che sostiene la candidatura di Venticinque, infatti, è sicuramente il più chiaro perché, a differenza di altri, siamo scesi in campo non nascondendoci dietro fantomatiche liste civiche, ma la nostra è una proposta fondata sull’identità e, quindi, sui simboli che oggi in Sicilia rappresentano il centro-destra”. Infine, secondo il pensiero della coordinatrice di Fratelli D’Italia, ‘Cambiare Scicli’ potrà dare un apporto importante alla proposta della coalizione, soprattutto in materia fiscale e tributaria.