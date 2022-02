Modica, danni della tromba d'aria: il contributo della Wurth ai risarcimenti

Un bellissimo gesto da parte della Wurth, il colosso mondiale nella vendita all'ingrosso di prodotti per la tecnologia di fissaggio ed assemblaggio. L’Area Manager Sicilia, Giorgio Poidomani, ha consegnato nelle mani del Sindaco di Modica un assegno da 7 mila euro da utilizzare per il ripristino di una parte dei danni causati dalla tromba d’aria che lo scorso mese di novembre ha ferito mortalmente il territorio modicano portandosi via il modicano Pino Ricca. E molto significativa è stata la presenza alla cerimonia di consegna formale dell’assegno della moglie e del figlio dello sfortunato imprenditore, titolare del Caffè Orientale. Con loro anche un altro residente, tra i più colpiti dalla tromba d’aria a voler portare simbolicamente il ringraziamento dei residenti per questo nobile gesto. Presenti anche l’Assessore Pietro Lorefice e il consigliere Alessio Ruffino che è stato il tramite tra i rappresentanti Wurth e l’Amministrazione Comunale. “Voglio ringraziare pubblicamente la Wurth nella persona del nostro concittadino Giorgio Poidomani che è il riferimento per la Sicilia della prestigiosa azienda tedesca. Impiegheremo questa somma già nei prossimi giorni per realizzare una piccola opera infrastrutturale nelle contrade maggiormente colpite dalla calamità. Nel contempo mi voglio congratulare con la famiglia Ricca che con grande tenacia e sacrificio, anche se con il dolore nel cuore, è riuscita a ripartire con l’attività tanto cara al compianto Pino”.