Nell’ambito della quotidiana lotta alla vendita ed al consumo di sostanze stupefacenti nelle cosiddette piazze dello spaccio siracusano, agenti delle volanti, nel corso di un controllo operato in Piazza Santa Lucia hanno individuato un giovane, di 22 anni, trovato in possesso di 2.35 grammi di marijuana. Lo stesso è stato segnalato alla competente Autorità amministrativa per uso personale di droga.