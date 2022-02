Costituito anche nel Ragusano il gruppo dei "Giovani Dem": Matteo Migliore segretario

Il neo-eletto Segretario Matteo Migliore guiderà i Giovani Democratici in provincia di Ragusa, affiancato dai vice Federico Martorana e Roberta Donzella.

Si sono riuniti oggi, 26 febbraio 2022, i giovani del Partito Democratico, promuovendo la presenza dei Giovani Democratici in provincia e decidendo subito, di costituire il gruppo, eleggendo Matteo Migliore (Pozzallo), Segretario, Giovanni Maria Macca (Vittoria) Presidente della Federazione, Federico Martorana (Ragusa) e Roberta Donzella (Modica) come Vice-Segretari.

Alla riunione erano presenti: Caterina Cerroni e Raffaele Marras, quali Segretari Nazionali dei GD, Anthony Bargallo, Segretario PD-Sicilia, Renzo Bufalino, Vice-Segretario PD-Sicilia, Nello Dipasquale, Deputato Regionale PD, Bartolo Giaquinta, Segretario Provinciale PD-Ragusa ed Elisa Carbone quale Commissaria GD-Sicilia.

Molteplici gli interventi svolti, con uno sguardo globale che ci vede coinvolti in una guerra senza confini e con uno sguardo nella nostra Italia, tutti decisi a difendere la nostra democrazia e i nostri valori costituzionali, i quali tutelano diritti inalienabili della persona.

L'esecutivo dei Giovani Democratici della Federazione di Ragusa risulta così costituito:

Tesoriere: Francesco Candiano;

Scuola: Marika Fede;

Università: Andrea Marino;

Riforme Ambiente e Legalità: Lorenzo Roccasalvo.

L'Assemblea ha anche eletto come Delegati Regionali: Giovanni Maria Macca e Giovanni Arestia.

Migliore ha espresso soddisfazione e compiacimento, ringraziando i Giovani Dem che lo hanno eletto: “Le iniziative che vogliamo portare avanti riguarderanno il nostro territorio ibleo e la partecipazione attiva dei giovani ragazzi e ragazze alla vita politica delle nostre città. Il nostro primo impegno sarà quello di coinvolgere altri giovani affinchè il gruppo cresca sempre di più e affinchè possa rappresentare al pieno l'intera Provincia di Ragusa”.

Il gruppo dei Giovani Dem si costituisce anche grazie al lavoro di Lillo Colaleo, incaricato dall'Assemblea Regionale del PD-Sicilia.