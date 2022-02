Modica, facciate di chiese e palazzi prese d'assalto da cavi di ogni genere

Cavi per impianti Enel, ma non solo. In questi giorni si stanno realizzando pure i lavori per la fibra e, anche in questo caso, nessun riguardo per cornicioni, facciate di chiese e palazzi del centro storico. Comprendiamo l'utilità di avere dei servizi migliori, sia per la telefonia che per la fornitura di energia elettrica. Sarebbe, tuttavia, auspicabile una maggiore attenzione nell'esecuzione di questi lavori in modo da rispettare quanto di bello offre il centro storico della città.