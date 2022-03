Autogrill, iniziata in Sicilia la formazione per 40 giovani da assumere

Così come previsto dal progetto "Campus Sicilia", ideato e realizzato da Autogrill e da Vincenzo Barbaro, delegato della Fondazione nazionale consulenti per il lavoro e presidente dell'associazione "Job Neet Rete Etica per il Lavoro", ha avuto inizio la formazione che rappresenta l'avvio della possibile occupazione futura nella società per 40 giovani siciliani, provenienti dalle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Messina, selezionati fra i circa 300 curricula pervenuti durante il tour del Camper Autogrill compiuto lo scorso mese di gennaio nel territorio siciliano ed in giro fra alcuni istituti alberghieri e professionali dell'Isola.

A Palermo, presso Villa Riso, si legge in una nota, i ragazzi hanno cominciato il percorso di formazione che li porterà, al superamento dello stesso, ad un contratto di assunzione a tempo determinato della durata di sei mesi nei punti vendita Autogrill sparsi sul territorio nazionale. Per i migliori di loro, sottolinea la nota, si potranno aprire ulteriori possibilità di carriera all'interno dell'azienda.

Il corso è stato preceduto da una presentazione del progetto, curata da rappresentanti di Autogrill. La prima lezione, dedicata alle norme Haccp di igiene alimentare, è stata tenuta dall'agronoma Silvia Martinico, docente dell'ente di formazione Orsa.

Il corso teorico durerà tre settimane e approfondirà i temi della sicurezza alimentare, di quella nei luoghi di lavoro, delle competenze trasversali e della cura e gestione del cliente.

Seguirà una quarta settimana di laboratorio pratico, sempre a Palermo,con l'uso dei locali di Sanlorenzo Mercato, curata da formatori di Autogrill specializzati in prodotti e servizi.