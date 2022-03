Contratto di lavoro non rispettato, in agitazione i netturbini a Solarino (VIDEO)

Gli operatori ecologici del cantiere Ecos Srl, società che ha in appalto il servizio di raccolta dei rifiuti urbani a Solarino, hanno revocato lo sciopero programmata per domani, per motivi procedurali. Tuttavia restano in agitazione e lo sciopero è soltanto rinviato. La protestaa riguarda il rispetto nell'applicazione del contratto nazionale di lavoro. I tredici lavoratori contestano 13 punti, che di fatto alleggeriscono le loro buste paga. Non è il primo braccio di ferro tra lavoratori ed azienda. Nel passato i netturbini hanno dovuto fare ricorso ai decreti ingiunti per il pagamento degli stipendi. Una situazione, che oggi, sembra si sia normalizzata. C'è anche una polemica con il sindaco uscente di Solarino, Seby Scorpo di fronte alle lamentele dei cittadini che lo accusano che la città è sporca. "L'amministrazione comunale non c'entra nulla - ha detto il primo cittadino intervistato dal quotidiano La Sicilia - c'è una vertenza in corso tra i lavoratori e l'azienda".

Parole che hanno fatto arrabbiare ancora di più gli operatori ecologici che hanno replicato con un video del sindacalista, Gianluca Battista. La Fiadel chiede un incontro con il prefetto di Siracusa, Giusi Sscaduto per spiegare le ragioni della loro protesta.