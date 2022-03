Incontro a Torre Salsa delle Guide ambientali escursionistiche siciliane

Grande partecipazione alla Riserva di Torre Salsa con più di cinquanta guide dell’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, provenienti da tutte le provincie di Sicilia. "Era il nostro primo meeting regionale del 2022", afferma Nanni di Falco, coordinatore regionale Sicilia dell’AIGAE, che appunto rappresenta la più grande associazione di categoria italiana. Ringrazio il direttore della Riserva, Alessandro Salemi, per aver voluto accogliere i nostri soci, e per aver voluto condividere questa giornata".

La giornata a Siculiana, rientrava in un programma di incontri sul quale Il coordinamento AIGAE Sicilia sta puntando negli ultimi anni, che prevede di portare le proprie guide ad incontrare i direttori delle riserve naturali siciliane. L’occasione si è trasformata in una passeggiata naturalistica di grande fascino presso itinerari già conosciuti, ed altri nuovi che la direzione della riserva ha voluto condividere in anteprima col le guide AIGAE Sicilia. I prossimi appuntamenti formativi nel 2022, tra gli altri si svolgeranno presso la Riserva Naturale Grotta di Sant’Angelo Muxaro e la Riserva Naturale di Monte Conca a Milena, dove i due direttori sono appunto soci dell’AIGAE.