Basket, serie C Silver: per la Virtus Ragusa la fase ad orologio del torneo comincia con una sconfitta in trasferta

Scatta la fase ad orologio del campionato di Serie C Silver Sicilia. La Virtus Ragusa comincia questa nuova fase in trasferta in casa dell’Alfa Basket Catania, squadra che nel suo girone ha inanellato una serie di successi consecutivi.

«È stata una partita davvero intensa – commenta a fine gara coach Trovato – in cui si è vista una buona pallacanestro. L’Alfa è una squadra solida che mette in campo un gioco molto veloce e dinamico. Noi abbiamo iniziato bene ma troppi sono gli errori che ci hanno penalizzato. Abbiamo inseguito i locali e siamo rimasti attaccati alle spalle per un lungo periodo. Dobbiamo prendere spunto da questa sconfitta per capire che gli obiettivi di inizio stagione devono essere ancora raggiunti e da lunedì bisognerà lavorare bene e tanto, per affrontare al meglio la prossima avversaria. Non c’è niente di facile o scontato, è bene che questo sia chiaro».

ALFA BASKET CATANIA – VIRTUS RAGUSA: 86 - 80

Parziali: 23-29; 49-41; 68-54

ALFA BASKET CATANIA

Distefano, Arena 4, Corselli 16, Consoli, Whatley 14, Catania ne, Pennisi 12, Pappalardo 11, Mazzoleni 1, Delia ne, Barletta, Abramo 28

Coach Di Masi

VIRTUS RAGUSA

Marletta 2, Carnazza 8, Iurato 25, Cannizzaro 4, Incremona 23, Barnaba ne, Schembari 6, Cataldi 9, Comitini 3, Bocchieri.

Coach Trovato

Arbitri: D’Amore - Beccore