Minardo (Lega): "Non sono candidato alla Presidenza della Regione"

"Gira un video in cui Cateno De Luca parla di me. Ho poco da dire se non che non c'è nessuna mia candidatura alla presidenza della Regione Siciliana quindi non ho alcun motivo di chiedere il suo sostegno. Aggiungo che rispetto il suo percorso politico ma non mi risulta si sia mai intrecciato con il mio né tantomeno abbiamo mai parlato delle prossime elezioni regionali.

Non ho assolutamente voglia di fare polemica su ciò che De Luca, sbagliando, mi attribuisce, io non gli ho proposto nessun accordo né gli ho mai parlato, né ho autorizzato nessuno a parlargli per conto mio". Così Nino Minardo, segretario regionale della Lega Sicilia.