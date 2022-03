La Polfer recupera a Palermo 50 chili di rame rubato

Un arrestato, 5 indagati, 3.116 persone controllate, 60 treni presenziati, 24 veicoli ispezionati, 5 contravvenzioni elevate, 348 pattuglie impegnate nei servizi di vigilanza in stazione, a bordo treno e lungo la linea ferroviaria: è questo il bilancio delle principali attività di controllo nella settimana dal 28 febbraio al 6 marzo 2022 dalla Polizia ferroviaria in tutta la Sicilia.

Nella settimana appena trascorsa la Polfer siciliana è stata anche impegnata nella terza giornata dell’anno denominata operazione “Oro Rosso” dedicata, a livello nazionale, al contrasto del fenomeno dei furti di rame in ambito ferroviario, nel corso della quale sono stati svolti mirati controlli anche alle attività dei rottamai.

Cinquanta sono i chili di rame che gli agenti della Polizia ferroviaria di Palermo hanno recuperato all’interno di un ascensore della fermata metropolitana “Vespri”, dopo che si sono recati sul posto per una segnalazione di un presunto furto in atto. I ladri, scoperti, si sono dati alla fuga occultando i cavi di rame all’interno dell’ascensore, con l’intenzione di recuperarli in un momento più propizio.

Sei i minori stranieri rintracciati dagli agenti Polfer di Palermo e Termini Imerese, tra cui uno ritrovato mentre era pericolosamente in cammino lungo i binari tra le stazioni di Cerda e Sciara. Tutti i giovani rintracciati si erano allontanati arbitrariamente da diverse comunità dell’isola cui, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati riaffidati.