Forza Italia Giovani a Messina, Fernandez è il nuovo coordinatore provinciale

Nominato il nuovo coordinatore provinciale di Messina di Forza Italia giovani. Si tratta di Giuseppe Fernandez, 25 anni, studente di Lingue e letterature straniere.

“Ringrazio il coordinatore regionale, Andrea Mineo e quello nazionale, Marco Bestetti, per questa importante nomina – dice Fernandez -. Ringrazio, inoltre, il mio predecessore, Sacha Cardile, per il grande lavoro svolto finora. In questi anni, mi sono impegnato con dedizione nel rappresentare gli studenti dell’Università di Messina, per i quali ho portato avanti battaglie importanti e mi sono speso molto nell’ambito sociale. “All’interno del gruppo di Fi Giovani Messina – sottolinea - sarà mia priorità continuare il grande lavoro di squadra già fatto e coinvolgere quanti più giovani possibili, per dargli la possibilità di esprimere le loro idee, migliorare il nostro territorio, rendendoli cittadini attivi proprio come lo sono io”.

Al neo coordinatore arrivano gli “auguri di buon lavoro” da parte del coordinatore regionale, Andrea Mineo, della comunità dei giovani azzurri e del vice coordinatore Carlo Castiglione. “Ringraziamo anche Sacha Cardile, che da oggi entra a far parte del coordinamento regionale”, conclude Mineo.