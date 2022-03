Modica, parte venerdì alle 16,30 il Tir con aiuti per l'Ucraina

Partirà venerdì 11 marzo alle ore 16:30 dalla zona artigianale di Contrada Michelica l’autoarticolato pieno di aiuti umanitari per il popolo ucraino. Il Tir, organizzato dal Comune di Modica, messo a disposizione dal Gruppo Radenza e riempito con la generosità dei cittadini, conterrà 33 pedane di merce tra vestiti, generi alimentari e medicinali. Arriverà in una città al confine tra Polonia e Ucraina dove i referenti sul posto dell’associazione ucraina, a loro volta in contatto con i referenti locali, hanno organizzato il ritiro e la susseguente distribuzione agli sfollati. Sul Tir la scritta “Modica per l’Ucraina” . Alla partenza saranno presenti il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, l'amministratore delegato del Gruppo Radenza, Danilo Radenza, i volontari della Protezione Civile e chiunque voglia salutare gli addetti al servizio che porteranno il camion a destinazione.