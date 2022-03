Riposto, presentato dalla Fidapa il progetto 4S: scuola, salute, sicurezza, solidarietà

E’ stato presentato nei locali di “Zibibbu” di Riposto il progetto “4S”, redatto e curato dalla commissione Cittadinanza Attiva della Fidapa Porto dell’Etna.

Presenti alla conferenza: la presidente della sezione Porto dell’Etna, dott.ssa Piera Bonaccorsi; il sindaco di Riposto, dott. Enzo Caragliano; la referente della commissione Cittadinanzattiva, prof.ssa Mirella Di Pino; l’avv. Luigi Anile, Presidente onorario di Cittadinanzattiva Sicilia; il prof.Carmelo Musmeci, responsabile del TDM Cittadinanzattiva Acireale.

Il progetto 4S “Scuola-Salute-Sicurezza-Solidarietà, come la pandemia ha modificato la nostra vita di ogni giorno” durerà due anni si dividerà in due fasi: la prima dedicata alla Ricerca, la seconda all’Azione.

La Ricerca, come spiegato dalla referente del progetto Mariella Di Pino, prevede: l’elaborazione di questionari rivolti a studenti, docenti, genitori, dirigenti scolastici (Scuola); colloqui con medici, pazienti, operatori sanitari ed Enti qualificati (Salute); analisi dei dati relativi ad incidenti sul lavoro, disoccupazione, stalking e violenza (Sicurezza); analisi di Enti ed Associazioni che durante la pandemia sono intervenute per ridurre i disagi della popolazione (Solidarietà). L’Azione invece, una volta elaborati tutti i dati, riguarderà il dialogo ed il confronto con gli Enti preposti ai quali la commissione Cittadinanza Attiva presenterà delle proposte volte al miglioramento e al potenziamento dei servizi sociali.

“E’ un bellissimo progetto – dichiara la presidente della Fidapa Porto dell’Etna, Piera Bonaccorsi – che vedrà in prima linea la commissione Cittadinanzattiva, ma si estenderà anche alle altre commissioni per la vastità degli ambiti presi in esame. Ringrazio la prof.ssa Mariella Di Pino che lavora da molto tempo a questa proposta accolta con entusiasmo da tutte le socie per l’importanza dell’argomento scelto, ovvero la pandemia ed i suoi riflessi sul nostro quotidiano”.

“Ben vengano queste iniziative – aggiunge il primo cittadino, Enzo Caragliano – pertanto ringrazio la Fidapa, la prof.ssa Di Pino ed i relatori intervenuti alla conferenza. Credo che oggi più che mai sia molto importante fare conoscere queste associazioni che operano da anni a supporto degli Enti locali. Il Comune di Riposto è uno dei primi per servizi offerti al territorio: asili nido, refezione scolastica, assistenza ai disabili, giusto per citarne qualcuno. Inoltre in questi mesi, grazie all’accordo con alcuni medici di base, abbiamo fatto somministrare 4000 vaccini. In questi due anni - conclude il sindaco - ci siamo impegnati a superare la pandemia offrendo un’assistenza continua, cercando di ridurre al minimo i disagi per i nostri concittadini”.