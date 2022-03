Ars, approvata la legge sul Registro regionale dei Comuni con prodotti Deco

“Approvata dall’Ars la legge sull’istituzione del registro telematico regionale dei Comuni e dei relativi prodotti a denominazione comunale De.Co. – Denominazione Comunale”. Lo rende noto Rossana Cannata, deputata regionale di Fratelli d’Italia, prima firmataria della legge “che - dichiara la parlamentare - consentirà in modo semplice ed efficace di valorizzare al meglio la cultura e le tradizioni dei territori siciliani”.

La componente della commissione Attività produttive aggiunge: “Il registro è pensato come un documento all’interno del quale vengono iscritti i Comuni siciliani e le relative produzioni De.co agroalimentari, enogastronomiche e artigiane proprio per assicurarne la massima visibilità e promozione sia singolarmente sia a livello di sistema Sicilia. Le De.co. attribuite dai Comuni, a seguito di delibera del consiglio comunale, hanno infatti l’obiettivo di tutelare l’identità locale legata al mondo agricolo o alla pesca, i piatti della tradizione, l’artigianato, rispetto al fenomeno della globalizzazione che ci uniforma nel gusto e nell’alimentazione. Si tratta, quindi, a livello regionale di una rilevante mappatura per consentire ai turisti, ma anche ai cittadini siciliani, di conoscere e apprezzare le specificità culturali e storiche”.