Rincari dei prezzi, allevatori e produttori in strada a Modica per protesta

Agricoltori, allevatori e produttori in strada a Solaria, a Modica, per protestare contro il 'caro prezzi'. Al momento si tratta di un sit in pacifico, ma chiedono ai colleghi della zona di partecipare ad una grande manifestazione. Il rischio è quello di mandare a gambe per aria migliaia di aziende e piccoli produttori che nel giro di poche settimane sono stati costretti a fare i conti con il 'caro gasolio', l'aumento delle spese per l'energia, luce e gas e soprattutto con il rincaro dei mangimi. A dare manforte ai produttori di Modica, anche una delegazione arrivata da Rosolini e rappresentata dal vice sindaco Luigi Fratantonio, dall'assessore alle Contrade, Vincenzo Liuzzo e dal consigliere di maggioranza, Orazio Gennuso, in rappresentanza degli allevatori rosolinesi. "La situazione è drammatica ed insostenibile per questi produttori - dice il vice sindaco di Rosolini, Luigi Fratantonio - e chi oggi è sceso in strada chiede ai colleghi di unirsi alla protesta per i rincari che oggi colpiscono tutte le famiglie. Un litro di latte viene pagato alla Coop a 0, 46 centesimi ed un chilo di mangime costa 60 centesimi. Chi protesta chiede interventi al governo centrale e quello regionale. E' il momento che la politica dia risposte concrete e non le solite parole".

Il sit in di Modica non è abusivo, ma autorizzato dalla Prefettura di Ragusa. I manifestanti chiedono di allargare la protesta a tutte le fasce sociali, perchè il 'caro prezzi' colpisce tutti, pure le famiglie.