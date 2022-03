Il femminicidio di Canicattini, 30 anni in Cassazione per Paolo Cugno

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 30 anni di carcere per Paolo Cugno, accusato del femminicidio di Laura Petralito avvenuto i 17 marzo del 2017 a Canicattini Bagni. L'uomo che all'epoca aveva 30 ed è di Canicattini Bagni, era già stato condannato in Corte d'Appello a Catania a 30 anni di reclusione. La Difesa aveva puntato all'infermità mentale di Cugno, ma i giudici della Suprema Corte non gli hanno creduto. Paolo Cugno 4 anni fa convinse la sua compagna che era poco più di una bambina, aveva 20 ani e già mamma, a fare un giro in auto. L'imputato uccise a coltellate la donna e subito dopo gettò il cadavere in un pozzo in un fondo di sua proprietà a Canicattini Bagni.