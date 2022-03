Ragusa, il sindaco: "Censiti 52 posti per accogliere i profughi ucraini"

"La risposta ragusana al bisogno di accogliere profughi in fuga dall'Ucraina ha preso forma e comincia già a dare i suoi frutti". Lo ha detto il sindaco di Ragusa Peppe Casssì - . Nei giorni scorsi abbiamo condiviso la piattaforma di Anci Sicilia per censire le disponibilità private, a cui si è presto aggiunta la piattaforma della Regione Sicilia Contemporaneamente i nostri Servizi Sociali hanno avviato una ricognizione dei posti immediatamente disponibili. Ad oggi il Comune di Ragusa ha censito la disponibilità di 52 posti di accoglienza, mentre continuano ad arrivare le manifestazioni di disponibilità private registrate tramite le piattaforme di Anci e Regione. Già nei prossimi giorni Ragusa potrà così accogliere 18 persone. Anche la nostra comunità fa la sua parte per contrastare un'autentica emergenza umanitaria".